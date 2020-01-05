Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2019
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Курс евро на 31 декабря 2019
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 30 дек 2019, 14:19
От гэтсбинга до секстинга: все об отношениях РБК и Durex, 18:28 Российский лыжник третий раз в истории выиграл «Тур де Ски» Спорт, 18:22 При пожаре в Карелии погибли четверо мужчин Общество, 18:03 В Архангельске задержан подозреваемый в нападении на водителя скорой Общество, 17:55 Фазель заявил о согласии WADA провести молодежный ЧМ по хоккею в России Спорт, 17:53 Парламент Ирака потребовал вывода войск США после убийства Сулеймани Политика, 17:46 Партия Порошенко спросит у Зеленского про визит Dr Alban в Киев Политика, 17:38 Сборная России по теннису одержала вторую победу подряд на ATP Cup Спорт, 17:16 Скворцова отметила мужество умершего онколога Павленко в борьбе с раком Общество, 17:03 МВД назвало самые популярные у фальшивомонетчиков купюры Общество, 16:55 Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани Финансы, 16:50 В сочинском казино произошло задымление Общество, 16:43 Российская лыжница второй год подряд стала призером «Тур де Ски» Спорт, 16:38 СМИ сообщили об отдыхе Зеленского с семьей в Омане Политика, 16:33
Общество ,  
0 
В Архангельске задержан подозреваемый в нападении на водителя скорой

В Архангельске задержан подозреваемый в нападении на водителя бригады скорой помощи, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По имеющейся информации, бригада скорой помощи приехала по срочному вызову и вынужденно перекрыла один из проездов во дворе жилого дома на проспекте Советских космонавтов. Водитель иномарки, находившийся во дворе, начал требовать от врачей освободить проезд, после чего в ходе возникшего конфликта нанес ножевое ранение водителю бригады медиков и скрылся с места происшествия», — заявили в полиции.

По данным пресс-службы, подозреваемый — житель Архангельска 1975 года рождения. Ранее он уже был неоднократно судим. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ [побои]», — добавили в пресс-службе.

Теги: Нападение на скорую, Архангельск, ГУ МВД России
Материалы по теме
В МВД опровергли нападение на сотрудника ГАИ в Зеленограде
Общество
В Якутии депутата лишили полномочий за избиение полицейского лопатой
Общество
В Москве задержали репетитора по музыке за избиение и оскорбление ученицы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter