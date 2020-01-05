В Архангельске задержан подозреваемый в нападении на водителя скорой

В Архангельске задержан подозреваемый в нападении на водителя скорой

В Архангельске задержан подозреваемый в нападении на водителя бригады скорой помощи, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По имеющейся информации, бригада скорой помощи приехала по срочному вызову и вынужденно перекрыла один из проездов во дворе жилого дома на проспекте Советских космонавтов. Водитель иномарки, находившийся во дворе, начал требовать от врачей освободить проезд, после чего в ходе возникшего конфликта нанес ножевое ранение водителю бригады медиков и скрылся с места происшествия», — заявили в полиции.

По данным пресс-службы, подозреваемый — житель Архангельска 1975 года рождения. Ранее он уже был неоднократно судим. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ [побои]», — добавили в пресс-службе.