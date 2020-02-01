Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале

В феврале россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня защитника Отечества 23 числа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.

В ведомстве отметили, что в 2020 году праздник выпадает на воскресенье, поэтому выходной день переносится на 24 февраля, понедельник. Таким образом выходные будут длиться с 22 по 24 февраля, рассказали в Роструде. В итоге россияне будут работать четыре дня, с 25 по 28 февраля

В Роструде добавили, что длинные выходные также будут в марте в связи с празднованием Международного женского дня — с 7 по 9 марта. В результате рабочая неделя также сократится до четырех дней — с 10 по 13 марта.

Следующие продолжительные выходные наступят в мае в связи с празднованием Дня весны и труда, а также Дня Победы. Выходными будут с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.