В Роструде сообщили о сокращенных рабочих неделях в 2020 году

В Роструде сообщили о сокращенных рабочих неделях в 2020 году

В 2020 году россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловеца.

Короткие недели будет обусловлены праздниками и переносами нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные. Как уточнил Шкловец, первая рабочая неделя в 2020 году составит два дня — 9 и 10 января. Следующая сокращенная рабочая неделя выпадает на конец февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Уточняется, что в эту неделю россияне будут работать с 25 по 28 февраля.

Материал дополняется