Минтруд ответил на сообщения об изменении правил увольнения сотрудников

В России с 1 февраля не изменится порядок увольнения сотрудников. Об этом сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты. В ведомстве отметили, что до 1 июля 2020 года работодатели должны проинформировать сотрудников о введении электронных трудовых книжек. Сотрудники до 31 декабря должны подать письменное заявление о выборе электронного или бумажного документа.

В министерстве рассказали, что если сотрудник этого не сделал, то работодатель продолжит вести его трудовую книжку в бумажном виде.

«Сведения по форме СТД-Р будут выдаваться работодателем тем работникам, которые выбрали электронный формат трудовой книжки, по их запросу и не только при увольнении», — говорится в сообщении.

В Минтруде заявили, что сейчас приказ о форме СТД-Р находится на государственной регистрации в Минюсте.

ТАСС со ссылкой на Минтруд пишет, что с 2021 года для тех, кто впервые начинает работать, будут делать только электронные трудовые книжки. «Дата 1 февраля нигде в документах не фигурирует», — отметили в ведомстве.

В середине декабря 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение электронных трудовых книжек. Поправки в Трудовой кодекс вступили в силу 1 января текущего года.

Ранее «Известия» сообщали, что с 1 февраля в России изменились правила увольнения сотрудников, однако впоследствии издание исправило материал. Газета писала, что после увольнения бухгалтерия должна выдать сотруднику сведения о его трудовой деятельности по форме СТД-Р. В справке должна быть информация о приеме на работу, кадровые перестановки и увольнение. Однако радиостанция «Говорит Москва» сообщала, что справку по новой форме будут выдавать в случае отсутствия бумажной версии трудовой книжки.