В России вступили в силу новые правила увольнения сотрудников

В России с 1 февраля 2020 года изменились правила увольнения сотрудников.

Согласно нововведениям, при смене места работы в последний трудовой день бухгалтерия или отдел кадров вместе с другими документами обязана будет выдавать сотруднику на руки сведения о его трудовой деятельности по форме (СТД-Р), где отражены, в частности, прием на работу, увольнение и кадровые перестановки.

Данное нововведение связано с переходом на электронные трудовые книжки. Соответствующий закон в конце декабря 2019 года подписал президент России Владимир Путин.

Поправки в Трудовой кодекс вступили в силу с 1 января 2020 года. Данный закон предусматривает, что работник сможет получать сведения о своей трудовой деятельности в электронной форме, а не только на бумажном носителе. Электронные трудовые книжки можно будет получить на последнем месте работы, в МФЦ, Пенсионном фонде и на портале госуслуг.