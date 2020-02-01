Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 63,14 (+0,1) Quote, 31 янв, 12:05
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 69,6 (+0,18) Quote, 31 янв, 12:05
В Забайкалье заявили об улучшении состояния зараженного коронавирусом Общество, 08:03 Минтранс предложил повысить штрафы для таксистов за нарушения ПДД Общество, 08:00 В России вступили в силу новые правила увольнения сотрудников Общество, 07:35 В екатеринбургском районе Уралмаш загорелось четырехэтажное здание Общество, 07:03 В США решили ввести режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса Общество, 06:59 Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России Общество, 06:31 Овечкин вышел на чистое восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ Спорт, 06:13 В партии Медведчука предрекли свержение Зеленского из-за закона о земле Политика, 06:09 «Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере нападающего сборной Нигерии Спорт, 05:44 Военные США нанесли удар по главарю группировки «Аль-Каида» в Йемене Общество, 05:37 В японской префектуре Фукусима разбился полицейский вертолет Общество, 05:08 Овечкин догнал Месье в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ Спорт, 05:00 Брошенных отцом в Шереметьево детей доставили в Хабаровск Общество, 04:33 Сенат заблокировал вызов свидетелей и сбор доказательств по импичменту Политика, 04:05
Общество ,  
0 

В России вступили в силу новые правила увольнения сотрудников

В России с 1 февраля 2020 года изменились правила увольнения сотрудников.

Согласно нововведениям, при смене места работы в последний трудовой день бухгалтерия или отдел кадров вместе с другими документами обязана будет выдавать сотруднику на руки сведения о его трудовой деятельности по форме (СТД-Р), где отражены, в частности, прием на работу, увольнение и кадровые перестановки.

Данное нововведение связано с переходом на электронные трудовые книжки. Соответствующий закон в конце декабря 2019 года подписал президент России Владимир Путин.

Поправки в Трудовой кодекс вступили в силу с 1 января 2020 года. Данный закон предусматривает, что работник сможет получать сведения о своей трудовой деятельности в электронной форме, а не только на бумажном носителе. Электронные трудовые книжки можно будет получить на последнем месте работы, в МФЦ, Пенсионном фонде и на портале госуслуг.

Теги: электронные трудовые книжки, увольнение
Материалы по теме
Минтруд раскрыл детали замены бумажных трудовых книжек на электронные
Общество
Минтруд сообщил о феминизации госслужбы в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter