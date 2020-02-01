На Украине отключился энергоблок Ровненской АЭС

На Украине третий энергоблок Ровненской атомной электростанции (АЭС) отключился от энергосети. Об этом сообщается на сайте предприятия «Энергоатом» — оператора четырех действующих в стране АЭС.

«Реакторная установка находится на 35% от номинальной мощности. Выясняются причины отключения», — говорится в сообщении.

В «Энергоатоме» заявили, что замечаний к работе персонала и основного оборудования нет. На АЭС работают второй и четвертый энергоблоки, а на первом проводится плановый ремонт.

В пресс-службе предприятия отметили, что нарушений условий безопасной эксплуатации не было, а радиационное, экологическое и противопожарное состояния в пределах нормы.