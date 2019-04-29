На атомной электростанции на Украине произошел пожар

На атомной электростанции на Украине произошел пожар

Трансформатор загорелся на Ровенской атомной электростанции, расположенной на северо-западе Украины, сообщает «Лига.net» со ссылкой на ровненское управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По этой информации, возгорание произошло в 21:07 (совпадает с мск), ликвидировали пожар к 22:05. Радиационный фон в норме.

Из-за пожара был отключен третий энергоблок станции, сообщила также «Украинская правда» со ссылкой на начальника управления информацией Ровенской АЭС Петра Кратика.

Причины пожара устанавливаются, добавил он. Сейчас на АЭС работают 1-й и 4-й энергоблоки.