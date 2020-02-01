В Иране самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет авиакомпании Iran Air выкатился при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту иранского города Керманшах. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на представителя организации гражданской авиации страны Реза Джаафара Заде.

По словам главы иранской организации, причиной стало неисправное переднее колесо лайнера. Он также рассказал, что Airbus-319 прилетел из Тегерана, на борту находились 102 пассажира и восемь членов экипажа, при этом никто не пострадал.

В начале января самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Стамбула. Он принадлежал авиакомпании Pegasus Airlines и выполнял рейс из Объединенных Арабских Эмиратов. Посадку проводили в неблагоприятных погодных условиях.

Всего на борту находились 164 человека, всех эвакуировали. В результате никто не пострадал, однако аэропорт имени Сабихи Гекчен временно приостановил работу.