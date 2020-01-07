В Стамбуле самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В международном аэропорту Стамбула имени Сабихи Гекчен самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает телеканал NTV.

Инцидент произошел после посадки самолета, прилетевшего в Стамбул из города Шарджи (Объединенные Арабские Эмираты). Рейс выполняла авиакомпания Pegasus Airlines. Уточняется, что на борту находились 164 человека, они были эвакуированы. В результате произошедшего никто не пострадал. Как сообщает телеканал, посадка самолета проходила в плохих погодных условиях.

Генеральный директор авиакомпании Turkish Airlines Билал Экши сообщил в Twitter, что в связи с инцидентом аэропорт Сабихи Гекчен приостановил работу до 15:00 мск.

В конце ноября пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту города Львов в связи со сложными погодными условиями. Самолет принадлежит авиакомпании МАУ (Международные авиалинии Украины), он выполнял рейс в Киев. В результате произошедшего никто не пострадал.