Попытавшейся прорваться в резиденцию Трампа оказалась оперная певица

Полицейские задержали двух женщин, которые попытались на машине прорваться в Мар-а-Лаго, частную резиденцию президента США Дональда Трампа во Флориде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шерифа Рика Брэдшоу. По данным правоохранителей, за рулем оказалась 30-летняя Ханна Ремхилд. Брэдшоу отметил, что у нее нашли водительские права, выданные в штате Коннектикут.

Reuters обратил внимание на Facebook-профиль Ханны Ремхилд, в котором указано, что она оперная певица. Учитель вокала задержанной профессор Маргарет Аструп подтвердила эту информацию и сообщила, что та окончила университет Западного Коннектикута, передает The New York Times.

По словам Брэдшоу, произошедшее не является террористическим актом. Шериф заявил, что не уверен, что Ремхилд знала, куда едет.