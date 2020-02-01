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Попытавшейся прорваться в резиденцию Трампа оказалась оперная певица

Полицейские задержали двух женщин, которые попытались на машине прорваться в Мар-а-Лаго, частную резиденцию президента США Дональда Трампа во Флориде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шерифа Рика Брэдшоу. По данным правоохранителей, за рулем оказалась 30-летняя Ханна Ремхилд. Брэдшоу отметил, что у нее нашли водительские права, выданные в штате Коннектикут.

Reuters обратил внимание на Facebook-профиль Ханны Ремхилд, в котором указано, что она оперная певица. Учитель вокала задержанной профессор Маргарет Аструп подтвердила эту информацию и сообщила, что та окончила университет Западного Коннектикута, передает The New York Times.

По словам Брэдшоу, произошедшее не является террористическим актом. Шериф заявил, что не уверен, что Ремхилд знала, куда едет.

Двое на внедорожнике попытались прорваться к резиденции Трампа во Флориде
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Накануне стало известно, что двое неизвестных на внедорожнике прорвались через два пункта пропуска на пути к резиденции Мар-а-Лаго. В результате правоохранители открыли огонь. Трамп в это время находился в Белом доме в Вашингтоне.

В секретной службе отмечали, что погоня за ними началась около отеля, который находится в нескольких милях от резиденции. Представитель ведомства рассказал, что некая женщина танцевала на крыше припаркованной машины, но когда приехала полиция, попыталась скрыться на другом автомобиле. Шериф Брэдшоу отметил, что этой женщиной и была Ремхилд.

Теги: Флорида, Дональд Трамп
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