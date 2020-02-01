В екатеринбургском районе Уралмаш загорелось четырехэтажное здание

Четырехэтажное неэксплуатируемое здание загорелось в Екатеринбурге в районе Уралмаш на площади 500 кв. м. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области.

Спасатели получили информацию о возгорании здания на Стахановской улице в 03:30 по местному времени (01:30 мск), горели стены и перекрытия.

Деревянные перекрытия способствовали быстрому распространению огня. Однако в В 08:34 (06:34 мск) пожар был локализован.

Пожарно-спасательные подразделения проливают конструкции здания для ликвидации открытого горения, в том числе с помощью высотной техники, для тушения очагов сверху.

Ранее в поселке Ульяновка Ленинградской области сгорело неэксплуатируемое здание на площади 600 кв. м, где ранее располагались роддом, наркодиспансер и дом престарелых.