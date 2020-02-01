В поселке Ульяновка Ленинградской области сгорело бывшее здание больницы

В поселке Ульяновка Тосненского района Ленинградской области загорелось неэксплуатируемое здание на площади 600 кв. м. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Спасатели получили информацию о возгорании по адресу: Тосненский район, поселок Ульяновка, улица Свободная, 31 января в 23:24 мск. На место происшествия прибыли пожарные службы в составе 18 человек и 5 единиц техники. Спасатели локализовали пожар в 00.40. Данных о погибших и пострадавших не поступало.

Как сообщается на странице «ВКонтакте» одной из местных групп, речь идет о деревянном здании, где раньше располагались роддом, наркодиспансер и дом престарелых.

28 января в административном здании на юго-востоке Москвы загорелась кровля. Площадь пожара составила около 100 кв. м. В результате ЧП никто не пострадал.



