В японской префектуре Фукусима разбился полицейский вертолет

Полицейский вертолет разбился на северо-востоке Японии, в префектуре Фукусима. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В общей сложности на борту вертолета находились семь человек. На месте происшествия работают спасатели. Выясняются причины случившегося.

По информации телеканала NHK, вертолет упал в рисовом поле. В результате один человек получил серьезные ранения. Судьба остальных граждан остается неизвестной. Отмечается, что на борту вертолета находилась бригада медиков.

25 января у берегов японского острова Окинава на воду экстренно приземлился вертолет MH-60 ВМС США. В результате все пять членов экипажа американского вертолета были спасены и доставлены в лагерь морской пехоты США.