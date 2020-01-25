Военный вертолет США сел на воду в районе японской Окинавы

Вертолет MH-60 ВМС США совершил посадку на воду у берегов японского острова Окинава. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на местных чиновников.

По данным агентства, вертолет приземлился около 16:25 по местному времени (10:25 мск) 25 января в 150 км к востоку от побережья Окинавы.

Все пять членов экипажа американского вертолета были спасены и доставлены в лагерь морской пехоты США, заявил один из чиновников.

О причинах посадки вертолета ВМС США на воду пока не сообщается. Местные чиновники предположили, что у вертолета возникли технические проблемы.