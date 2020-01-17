Общество , 17 янв, 04:21
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В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю
Российские истребители в течение недели трижды поднимались в воздух для перехвата возможных нарушителей государственной границы иностранными летательными аппаратами. Об этом сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на данные Минобороны России.
Согласно данным обнародованной инфографики, воздушную разведку вдоль границ России вели 22 летательных аппарата. В рамках боевой подготовки российские летчики на 11 аэродромах выполнили 14 летных смен.
Нарушений воздушног пространства России допущено не было.