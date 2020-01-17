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Готовый бизнес в России стал дешевле

Бразилия приостановила свое участие в региональном объединении CELAC

Газпром попросил Германию вывезти Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю

В Китае второй человек умер от неизвестного ранее короновируса

Франция развернула на Ближнем Востоке спецназ «Ягуар» для борьбы с ИГ

«Йцукен» и «солнышко» вошли в число самых популярных паролей в России

В Москве побит температурный рекорд 95-летней давности

В споре демократов за президентское кресло в США появился новый лидер

Трамп предсказал быстрый исход слушаний по делу об импичменте в Сенате

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4

Израиль ответил ракетными ударами на запуск из Газы шаров со взрывчаткой

В Испании задержали модель из России за ложное обвинение в изнасиловании

Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Варшавы