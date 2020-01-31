Польша подписала контракт на покупку 32 самолетов F-35 у США

Власти Польши заключили контракт на покупку в США 32 истребителей-бомбардировщиков F-35, сообщает Polskie Radio 24. В церемонии подписания соглашения на авиабазе в Демблине приняли участие президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий, министр национальной обороны Мариуш Блащак, а также посол США Джорджетт Мосбахер.

Стоимость контракта, по данным польского Министерства обороны, составляет $4,6 млрд. Первые истребители в страну поставят в 2026 году. США также возьмут на себя обучение пилотов и логистическую поддержку.

Как передает Polskie Radio 24, покупка F-35 была включена в концепцию польского Минобороны, представленную весной 2017 года, а в мае 2019 года Польша обратилась с соответствующей просьбой к США. В сентябре американский конгресс дал согласие на их продажу.

По словам Моравецкого, приобретение F-35 позволит Польше «избавиться от длинной российской тени, которая нависала над этой частью Европы». Он пояснил, что американские самолеты должны снизить зависимость от российских истребителей МиГ-29 и Cу-22.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал США завершить поставки истребителей F-35 Турции либо вернуть Анкаре деньги, выплаченные в рамках контракта. Ранее американский сенат одобрил запрет на продажу Турции истребителей из-за того, что Анкара решила закупить российские системы С-400. США требовали отказаться от сделки и приобрести взамен американские комплексы Patriot.