В МЧС заявили об отсутствии взрыва у метро «Владимирская» в Петербурге

Станция метро «Владимирская» (Фото: Wikipedia )

Станция метро «Владимирская» в Санкт-Петербурге работает штатно, информация о якобы произошедшем у станции взрыве не соответствует действительности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС.

Все станции метро работают в «обычном режиме и полном объеме», сообщили агентству в петербургском метрополитене.

Ранее Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил о взрыве около станции метро «Владимирская» по адресу Большая Московская улица, дом 2. По данным канала, семь человек пострадали. Позже «Mash на Мойке» сам же и опроверг эту информацию.

Днем в городе произошло обрушение крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский». На объекте выполнялись работы по демонтажу, так как на месте старого комплекса планируют построить новую спортивную арену. Спасатели сообщили, что под завалами нашли тело погибшего при ЧП рабочего.