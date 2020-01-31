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«Металлоинвест» заявил о переговорах с поставщиком «Газпрома»

Компания «Металлоинвест» Алишера Усманова и партнеров ведет переговоры с одним из крупнейших поставщиков труб больших диаметров для трубопроводов «Газпрома» Загорским трубным заводом (ЗТЗ) о партнерстве по развитию «Уральской Стали» и вхождению ЗТЗ в капитал предприятия. Об этом говорится в сообщении «Металлоинвеста».

Заключение сделки зависит от успешного завершения переговоров, проведения процедуры проверки финансово-хозяйственной деятельности «Уральской Стали», заключения юридически обязывающей документации и получения необходимых одобрений регулирующих органов, следует из сообщения.

«Мы видим синергию в развитии партнерства с «Металлоинвестом», компания для нас всегда была надежным поставщиком листа. Более того, сотрудничество на базе «Уральской Стали» позволит нам стать более конкурентоспособными и сделает возможной диверсификацию бизнеса», — отметил генеральный директор и основной владелец ЗТЗ Денис Сафин, слова которого приводятся в сообщении.

На днях источники РБК рассказали, что ЗТЗ ведет переговоры о приобретении металлургического комбината «Уральская Сталь» у холдинга «Металлоинвест». Как утверждает один из них, переговоры находятся в «продвинутой стадии».
Завод «Уральская Сталь», производитель штрипса, трубных заготовок и мостостали (специальная сталь, используемая для строительства мостов), нужен ЗТЗ для нового проекта — производства бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG), применяемых в бурении и при эксплуатации скважин для добычи нефти и газа, говорят собеседники РБК.

Компания Усманова решила продать уральский завод поставщику «Газпрома»
Бизнес


ЗТЗ появился на трубном рынке в конце 2016 года, когда запустил производство труб большого диаметра и стал крупным поставщиком «Газпрома», заставив его традиционных поставщиков снижать цены. Генеральный директор и основной владелец ЗТЗ Денис Сафин рассказал о планах реализовать новый проект в области OCTG в октябре 2019 года, а ВТБ обещал предоставить для этого кредит на 35 млрд руб. Тогда эксперты отмечали, что появление на рынке нового игрока создаст избыток предложения, что нанесет большой удар по Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского, занимающей две трети рынка производства таких труб.

Аналитик оценивал «Уральскую Сталь», выручка которой в 2018 году составила 99 млрд руб. (данных за 2019 год нет), в 32,8 млрд руб.

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