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Маск записал первый трек в жанре электронной танцевальной музыки

Основатель компании SpaceX и генеральный директор компании Tesla Илон Маск записал свою первую электронную танцевальную композицию. Об этом Маск сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Новый трек размещен на интернет-ресурсе SoundCloud под музыкальным лейблом Маска Emo G Records. Он называется Don't Doubt ur Vibe («Не сомневайся в своей энергетике»).

По словам Маска, он исполняет в нем вокальную партию по своему же тексту. Предприниматель также разместил фотографии процесса записи трека.

Это вторая песня Маска, предыдущую он записал весной 2019 года. Она называлась RIP Harambe («Покойся с миром, Харамбе») и была посвящена горилле, которую застрелили в 2016 году сотрудники зоопарка Цинциннати. В вольер к Харамбе упал ребенок, и, опасаясь за его жизнь, работники вынуждены были ликвидировать обезьяну. Этот трек Маска был записан в жанре рэп.

Ранее сообщалось о том, что Илон Маск разбогател за час более чем на $2 млрд. Это произошло после того, как акции Tesla резко выросли на фоне публикации отчета компании о результатах работы в конце 2019 года.

Теги: электронная музыка, Илон Маск
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