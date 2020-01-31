Маск записал первый трек в жанре электронной танцевальной музыки

Основатель компании SpaceX и генеральный директор компании Tesla Илон Маск записал свою первую электронную танцевальную композицию. Об этом Маск сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Новый трек размещен на интернет-ресурсе SoundCloud под музыкальным лейблом Маска Emo G Records. Он называется Don't Doubt ur Vibe («Не сомневайся в своей энергетике»).

По словам Маска, он исполняет в нем вокальную партию по своему же тексту. Предприниматель также разместил фотографии процесса записи трека.

Это вторая песня Маска, предыдущую он записал весной 2019 года. Она называлась RIP Harambe («Покойся с миром, Харамбе») и была посвящена горилле, которую застрелили в 2016 году сотрудники зоопарка Цинциннати. В вольер к Харамбе упал ребенок, и, опасаясь за его жизнь, работники вынуждены были ликвидировать обезьяну. Этот трек Маска был записан в жанре рэп.