Маск за час разбогател на $2,3 млрд из-за роста стоимости акций Tesla

Общее состояние основателя Tesla приблизилось к $36 млрд на фоне скачка котировок акций компании. После закрытия торгов на бирже Nasdaq стоимость бумаг выросла более чем на 11%

Илон Маск (Фото: Aly Song / Reuters)

Стоимость акций производителя электромобилей Tesla резко выросла после того, как компания отчиталась об итогах работы за четвертый квартал 2019 года. Результаты превысили показатели октября—декабря 2018 года и прогнозы аналитиков — квартальная выручка составила $7,384 млрд против ожидаемых $7,02 млрд, а скорректированная прибыль на акцию — $2,14 (прогнозировалось $1,72). За последний квартал прошлого года Tesla продала более 112 тыс. машин, что стало лучшим результатом за всю историю компании.

Рынок отреагировал на отчет Tesla ростом. До закрытия торгов на бирже Nasdaq стоимость акций компании выросла на 2,49% (до $580,99 за штуку). Однако после публикации отчетности, которая была выпущена уже после закрытия биржи, цена бумаг взлетела сразу на 11,62%, до $648,5 за штуку.

По данным экспертов Bloomberg, такой скачок котировок привел к тому, что состояние основателя Tesla Илона Маска, которому принадлежит примерно пятая часть акций компании, всего за час выросло на $2,3 млрд, составив около $36 млрд.

Впрочем, в рейтинге Bloomberg Billionaires Index это изменение пока не отражено. Его показатели обновляются ежедневно, исходя из данных на закрытие биржевых торгов, а потому состояние Маска оценивается сейчас «всего» в $33,6 млрд. За последний день оно увеличилось на $545 млн, а с начала 2020 года — на $6,09 млрд. В рейтинге Bloomberg Billionaires Index он занимает 27-е место.