Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 62,39 (-0,44) Quote, 29 янв, 13:16
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 68,68 (-0,55) Quote, 29 янв, 13:16
Мишустин сообщил о ежедневных докладах Путину о борьбе с коронавирусом Общество, 12:14 Футболист сборной Буркина-Фасо получил предложение перейти в «Спартак» Спорт, 12:13 Число держателей Bitcoin превысило 23 млн Крипто, 12:11 Как найти подход к своей целевой аудитории Pro, 12:01 Мишустин утвердил индексацию социальных выплат с 1 февраля Общество, 11:59 Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Боковой Политика, 11:55 Нетаньяху лично поблагодарил Путина за освобождение израильтянки Политика, 11:54 В Екатеринбурге задержали владельца затопленного пермского отеля Общество, 11:52 Маск за час разбогател на $2,3 млрд из-за роста стоимости акций Tesla Бизнес, 11:48 Попкорн или золото: получены уникальные снимки Солнца Стиль, 11:47 Россия осталась лидером по числу жалоб в ЕСПЧ Политика, 11:43 Определились финалистки Australian Open в женском одиночном разряде Спорт, 11:32 В Крыму назвали расширение санкций «ковбойской тактикой» США Политика, 11:21 Крем наш: как запустить производство косметики в Швейцарии Pro, 11:15
Бизнес ,  
0 

Маск за час разбогател на $2,3 млрд из-за роста стоимости акций Tesla

Общее состояние основателя Tesla приблизилось к $36 млрд на фоне скачка котировок акций компании. После закрытия торгов на бирже Nasdaq стоимость бумаг выросла более чем на 11%
Tesla TSLA $643,46 +12,76% Купить
Илон Маск (Фото: Aly Song / Reuters)

Стоимость акций производителя электромобилей Tesla резко выросла после того, как компания отчиталась об итогах работы за четвертый квартал 2019 года. Результаты превысили показатели октября—декабря 2018 года и прогнозы аналитиков — квартальная выручка составила $7,384 млрд против ожидаемых $7,02 млрд, а скорректированная прибыль на акцию — $2,14 (прогнозировалось $1,72). За последний квартал прошлого года Tesla продала более 112 тыс. машин, что стало лучшим результатом за всю историю компании.

Рынок отреагировал на отчет Tesla ростом. До закрытия торгов на бирже Nasdaq стоимость акций компании выросла на 2,49% (до $580,99 за штуку). Однако после публикации отчетности, которая была выпущена уже после закрытия биржи, цена бумаг взлетела сразу на 11,62%, до $648,5 за штуку.

По данным экспертов Bloomberg, такой скачок котировок привел к тому, что состояние основателя Tesla Илона Маска, которому принадлежит примерно пятая часть акций компании, всего за час выросло на $2,3 млрд, составив около $36 млрд.

Маск станцевал в честь старта продаж первых китайских Tesla
Общество

Впрочем, в рейтинге Bloomberg Billionaires Index это изменение пока не отражено. Его показатели обновляются ежедневно, исходя из данных на закрытие биржевых торгов, а потому состояние Маска оценивается сейчас «всего» в $33,6 млрд. За последний день оно увеличилось на $545 млн, а с начала 2020 года — на $6,09 млрд. В рейтинге Bloomberg Billionaires Index он занимает 27-е место.

Эксперты Forbes оценивают состояние Маска в реальном времени в $32,3 млрд, за последний день оно, по их подсчетам, увеличилось на $496 млн.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Илон Маск, Tesla
Материалы по теме
Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд
Бизнес
Маск запланировал отправить на Марс миллион человек к 2050 году
Технологии и медиа
Маск станцевал в честь старта продаж первых китайских Tesla
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter