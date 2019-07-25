Дане Борисовой на три года запретили въезжать на Украину

Российской телеведущей Дане Борисовой на три года запретили въезд на Украину. Об этом сообщает «Детектор медиа» со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины. По данным издания, такие меры были приняты в интересах обеспечения нацбезопасности страны.
Сама Борисова в интервью «РИА Новости» назвала запрет на посещение Украины «прогнозируемым». Она также призналась, что при въезде в Киев ввела украинские власти в заблуждение, сказав, что не посещала Крым. «Я была в Крыму неоднократно, более того — сегодня туда собираюсь», — заявила телеведущая.
Ранее, 15 июля, Борисова приехала в Киев на съемки реалити-шоу «Пацанки 4», фото из столицы Украины телеведущая опубликовала в своем Instagram. В интервью она заявила, что боялась возвращаться в гостиницу, опасаясь неадекватных действий со стороны властей, однако местные жители встречали ее доброжелательно.
Как пишет News One, в 2017 году Борисова посещала Крым и называла полуостров российским.