Дане Борисовой на три года запретили въезжать на Украину

Дане Борисовой на три года запретили въезжать на Украину

Российской телеведущей Дане Борисовой на три года запретили въезд на Украину. Об этом сообщает «Детектор медиа» со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины. По данным издания, такие меры были приняты в интересах обеспечения нацбезопасности страны.

Сама Борисова в интервью «РИА Новости» назвала запрет на посещение Украины «прогнозируемым». Она также призналась, что при въезде в Киев ввела украинские власти в заблуждение, сказав, что не посещала Крым. «Я была в Крыму неоднократно, более того — сегодня туда собираюсь», — заявила телеведущая.

Ранее, 15 июля, Борисова приехала в Киев на съемки реалити-шоу «Пацанки 4», фото из столицы Украины телеведущая опубликовала в своем Instagram. В интервью она заявила, что боялась возвращаться в гостиницу, опасаясь неадекватных действий со стороны властей, однако местные жители встречали ее доброжелательно.

Как пишет News One, в 2017 году Борисова посещала Крым и называла полуостров российским.