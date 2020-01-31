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Полиция ответила на сообщения о драке на турнире ММА в Москве

Полиция начала проверку после сообщений о конфликте между гражданами на Открытом шоссе, где проходил турнир ММА. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По словам источника в правоохранительных органах, участники конфликта отказались от подачи заявлений.

Ранее РЕН ТВ и Telegram-канал Baza опубликовали видео со столичного турнира в центре на Открытом шоссе, где бойцы смешанного стиля (ММА) и зрители устроили массовую драку. Отмечалось, что во время потасовки спортсмен клуба «Витязь-Ногинск» получил серьезную травму головы.

Как передает «Пятый канал», тренер в клубе боевых искусств «Витязь» Павел Муртазин, чьи подопечные участвовали в турнире, рассказал, что до начала драки начались провокации — споры с судьями и толкания спортсменов. По его словам, именно это привело к конфликту, в результате которого пострадали некоторые бойцы.

В ноябре прошлого года на крыше башни «Империя» столичного делового комплекса «Москва-Сити» произошла драка с участием нескольких руферов и охранников. СМИ сообщали, что сотрудники ЧОП препятствовали проникновению 20 нарушителей, которые пытались взломать двери на крышу.

Теги: ММА, драка, МВД, новости РБК
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