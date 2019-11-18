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Руферы и охрана устроили массовую драку на крыше башни в «Москва-Сити»
Около 20 человек прорвались на крышу башни «Империя» в «Москва-Сити», чтобы сделать фотографии. Произошла драка с охраной небоскреба, прошли задержания

В Москве на крыше башни «Империя» делового комплекса «Москва-Сити» произошла драка с участием нескольких руферов и охранников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Двадцать человек устроили драку с охранниками башни «Империя» в «Москва-Сити», когда они прорвались на крышу, — сказал собеседник агентства, уточнив, что предполагаемые нарушители порядка задержаны.

По данным РЕН ТВ, всех задержанных руферов отпустили под обязательство о явке. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве (ст. 213 УК России). 

В пресс-службе главного управления МВД России по Москве РБК подтвердили факт инцидента по адресу: Пресненская набережная, дом 6 (согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», здесь находится башня «Империя»). «Несколько человек доставили в территориальный отдел полиции. Сейчас по факту данного инцидента собраны проверочные материалы, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в главке. Служба безопасности бизнес-центра «Империя» отказалась от комментариев для РБК.

Как сообщает Telegram-канал Mash, 20 руферов прорвались на крышу «Империи» на Пресненской набережной, откуда хотели сделать несколько фотографий для социальных сетей. Охранники пытались задержать экстремалов, однако те прыснули им в лицо из газовых баллончиков. По данным Mash, полиция задержала только шестерых мужчин в возрасте от 19 до 26 лет, остальные находятся в розыске. Одного из охранников «Империи» госпитализировали с ожогом глаз, уточняет канал. 

Один из руферов на условиях анонимности рассказал РБК, что хотел пройти со своими друзьями в кальянную на 58-м этаже башни «Империя». По его словам, поднявшись на этаж кальянной, они на всякий случай решили проверить крышу, поднялись на несколько пролетов вверх и увидели, что дверь закрыта. После этого, заявил он, сотрудники ЧОП башни начали их избивать. «Они нанесли сотрясения, наверное, двум людям из нашей компании, одному разбили губу сильно. Естественно, мы применили самооборону, пытались от них отталкиваться как-то. Когда началось уже конкретное избиение людей, кто-то из нас разбрызнул перцовку. Мы начали сразу убегать от них после этого, и когда мы вышли на улицу, меня также залило «перцем»», — рассказал руфер.

«Мы решили двинуться к метро, пройти через «Афимолл». Там за нами стали снова следить охранники, которые пустились за нами в погоню. В итоге мы, в компании человек восьми, бежали от десяти охранников, те бежали за нами практически вплоть до метро «Улица 1905 года», — уточнил он. 

Авторы: Артем Афонский, Кристина Астафурова
Теги: руферы, драка, «Москва-Сити», новости РБК
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