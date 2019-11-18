Руферы и охрана устроили массовую драку на крыше башни в «Москва-Сити»

Руферы и охрана устроили массовую драку на крыше башни в «Москва-Сити»

Около 20 человек прорвались на крышу башни «Империя» в «Москва-Сити», чтобы сделать фотографии. Произошла драка с охраной небоскреба, прошли задержания

В Москве на крыше башни «Империя» делового комплекса «Москва-Сити» произошла драка с участием нескольких руферов и охранников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Двадцать человек устроили драку с охранниками башни «Империя» в «Москва-Сити», когда они прорвались на крышу, — сказал собеседник агентства, уточнив, что предполагаемые нарушители порядка задержаны.

По данным РЕН ТВ, всех задержанных руферов отпустили под обязательство о явке. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве (ст. 213 УК России).

В пресс-службе главного управления МВД России по Москве РБК подтвердили факт инцидента по адресу: Пресненская набережная, дом 6 (согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», здесь находится башня «Империя»). «Несколько человек доставили в территориальный отдел полиции. Сейчас по факту данного инцидента собраны проверочные материалы, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в главке. Служба безопасности бизнес-центра «Империя» отказалась от комментариев для РБК.