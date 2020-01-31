Главу отдела регионального СК в Новосибирске задержали по делу о взятке

Один из руководителей межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Новосибирской области и два адвоката задержаны по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает СК России по Новосибирской области на своем сайте.

Руководитель следственного отдела подозревается в получении взятки в крупном размере, а адвокаты — в посредничестве при взяточничестве. Речь идет о вознаграждении на сумму 1,5 млн руб. за раскрытие сведений по делу.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России (получение взятки в крупном размере) и по п. «а», «б» ч. 3 ст. ст. 291.1 УК России (посредничество во взяточничестве) соответственно.

Ранее министра внутренних дел по Республике Коми арестовали за получение взятки в особо крупном размере. По данным следователей, ее размер составлял не менее 25 млн руб. и получил ее министр в июле 2017 года. Против него возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).



