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Технологии и медиа ,  
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Мишустин предложил создать центр технологических компетенций в ЕврАзЭС

Михаил Мишустин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил провести инвентаризацию всех технологических ресурсов и открыть совместный центр компетенций в области технологий для стимулирования цифрового развития Евразийского экономического союза. Об этом он заявил на пленарной сессии форума «Цифровое будущее глобальной экономики» в Алма-Ате, передает корреспондент РБК.

По его словам, необходимо создать единую систему цифровой идентификации граждан и компаний на пространстве ЕврАзЭС, что позволит создать наилучшие условия для жизни людей и ведения бизнеса. Также премьер предложил договориться о признании электронной подписи на всей территории союза.

«Весь электронный документооборот необходимо вести в доверительной универсальной межгосударственной среде, которая будет работать на общих стандартах, и о них договориться», — указал он.

Дальнейшая работа над системой прослеживаемости движения товаров и услуг будет базироваться на общей цифровой платформе, добавил Мишустин.

Председатель правительства Михаил Мишустин прибыл в Казахстан в ночь на 31 января, где принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета и в форуме «Цифровое будущее глобальной экономики». Это его первый зарубежный визит на посту главы российского кабмина, он назвал его символичным.
 

Теги: Михаил Мишустин, цифровая экономика
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