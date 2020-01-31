Шесть человек пострадали в ДТП с шестью машинами в Волгограде

Шесть человек пострадали при столкновении шести иномарок в центре Волгограда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет здравоохранения Волгоградской области.

По данным ГУ МВД России, ДТП произошло около 08:10 (07:10 мск) 31 января у строения №2г на улице Рокоссовского в центре города.

Так, 46-летний водитель автомобиля SsangYong на летней резине выехал на встречную полосу движения, после чего произошло столкновение с Renault Symbol, Nissan Qashqai, Daewoo Matiz, Toyota Avensis и Kia Spectra.