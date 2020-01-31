Эксперты оценили предложение увеличить штрафы за превышение скорости

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Председатель Общероссийского общественного движения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в разговоре с РБК заявил, что ужесточение наказаний за нарушение правил, предложенное Минюстом, не требуется.

«Я категорический противник ужесточения наказаний для водителей, потому что проблема не в суровости наказания, а в их неотвратимости. Если водитель знает, что ведется видеонаблюдение, либо видит впереди сотрудника Госавтоинспекции, практически ни один в потоке не будет превышать скорость», — сказал он. По его словам, штраф в 500 руб. тоже работает, если реальна угроза наказания. «Поэтому обеспечьте неотвратимость наказания, и даже такой штраф будет вполне действенен», — добавил Похмелкин.

Он отметил, что если накопительная система не будет учитывать нарушения, которые будут зарегистрированы системами видеофиксации, то это лишь создаст дополнительные коррупционные возможности для сотрудников Госавтоинспекции.

«Сегодня основная группа нарушений фиксируется с помощью фото- и видеофиксаций. Надо вообще от дорожного патрулирования отказываться, пусть Госавтоинспекция занимается профилактикой, разбором ДТП и выявлением, допустим, пьяных водителей, — это пока с помощью видеокамер не сделать. Все остальные грубые нарушения можно выявлять с помощью фото и видеофиксаций», — отметил он.