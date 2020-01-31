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Эксперты оценили предложение увеличить штрафы за превышение скорости

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Председатель Общероссийского общественного движения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в разговоре с РБК заявил, что ужесточение наказаний за нарушение правил, предложенное Минюстом, не требуется.

«Я категорический противник ужесточения наказаний для водителей, потому что проблема не в суровости наказания, а в их неотвратимости. Если водитель знает, что ведется видеонаблюдение, либо видит впереди сотрудника Госавтоинспекции, практически ни один в потоке не будет превышать скорость», — сказал он. По его словам, штраф в 500 руб. тоже работает, если реальна угроза наказания. «Поэтому обеспечьте неотвратимость наказания, и даже такой штраф будет вполне действенен», — добавил Похмелкин.

Он отметил, что если накопительная система не будет учитывать нарушения, которые будут зарегистрированы системами видеофиксации, то это лишь создаст дополнительные коррупционные возможности для сотрудников Госавтоинспекции.

Минюст предложил увеличить штрафы за превышение скорости
Общество

«Сегодня основная группа нарушений фиксируется с помощью фото- и видеофиксаций. Надо вообще от дорожного патрулирования отказываться, пусть Госавтоинспекция занимается профилактикой, разбором ДТП и выявлением, допустим, пьяных водителей, — это пока с помощью видеокамер не сделать. Все остальные грубые нарушения можно выявлять с помощью фото и видеофиксаций», — отметил он.

По мнению партнера аналитического агентства «Автостат», автоэксперта Игоря Моржаретто, которым он поделился с РБК, смысл создания нового кодекса заключается в гармонизации системы наказаний. «В том проекте, который был вчера вечером опубликован, перекос пошел еще более странный. Предлагается сильно усилить наказания за нарушение скорости, причем в шесть раз сразу, что вызывает некоторую оторопь, а какие-то, с моей точки зрения, другие более серьезные нарушения, оставлены в старых рамках», — заявил он.

Ранее Минюст опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях, согласно которому вводится накопительная система нарушений. При множественных нарушениях водителя могут лишить прав на длительный срок, однако при этом накопительная система не учитывает нарушения, которые будут зафиксированы системами видеофиксакции. Также штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч повышается с 500 руб. до 3 тыс. руб., превышение скорости на 40–60 км/ч будет караться штрафом в размере 4 тыс. руб. вместо нынешних 1–1,5 тыс. руб.

 

Теги: штраф, дорожное движение, новости РБК
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