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В Роскачестве объяснили разницу между вином в пакете и бутылке

Эксперты Роскачества объяснили разницу между вином в бумажном пакете и бутылке. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что, приобретая вино в мягкой упаковке, российский потребитель в большинстве случаев столкнется с некачественным продуктом. Чаще всего это будет не вино, а винный напиток, который состоит до 50% из воды, а также содержит ароматизаторы, красители и этиловый спирт.

В лучшем случае, что можно найти на полках магазинов в пакетированной упаковке, — это вино из винограда самой низкой категории, пояснили в Роскачестве.

Для изготовления таких вин используется сок из виноградного жмыха, что придает ему «неприятные горьковатые тона». В то время как в качественные вина попадает сок, который идет из пресса «самотеком» или при мягкой прессовке.

Тем не менее у бумажной упаковки есть свои плюсы в части транспортировки. Она не бьется и не влияет на качество содержимого в ней продукта. «Однако стоит отметить, что вино в бутылке «дышит» через пробку, а в пакете оно как в консервной банке», — отметили в Роскачестве.

В декабре Роскачество составило рейтинг игристых вин российского производства стоимостью до 1 тыс. руб. Первую строчку рейтинга заняло полусухое розовое вино «Мысхако», в тройку вошли российское шампанское брют белое Дербентской винодельческой компании и полусладкое белое вино от «Золотой балки» из Севастополя.

 

Теги: вино, Роскачество, алкоголь, бутылка
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