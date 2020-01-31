Во Владивостоке произошел взрыв в жилом доме

В одном из жилых домов во Владивостоке произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) города.

Как пишет «Интерфакс-Дальний Восток» со ссылкой на информированный источник, по предварительной информации, в двухэтажном доме взорвался газовый баллон. «Есть данные об одном погибшем», — добавил собеседник агентства. «Регион online» со ссылкой на источник в экстренных службах Владивостока сообщает об одном погибшем и двух пострадавших.

В то же время РЕН ТВ без ссылки на источник сообщает, что в результате произошедшего погибли два человека, еще один пострадал. По данным телеканала, житель квартиры, где произошел взрыв, «решил собрать самодельное взрывное устройство».

Ранее в пятиэтажном доме в Махачкале произошел взрыв газа. Из-за хлопка газовоздушной смеси была выбита перегородка балкона, заложенная кирпичами на первом этаже дома. В результате, по информации МЧС, пострадал ребенок 2008 года рождения, который проходил мимо дома в момент взрыва. Его госпитализировали в состоянии легкой степени тяжести.