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Вирус из Китая ,  
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В Москве группа из 14 китайцев вызвала скорую в отель «Four Seasons»

Информация о том, что у восьми из 14 китайцев, которые вызвали скорую помощь в отель «Four Seasons» в центре Москвы, зафиксировали температуру выше 39 градусов, не соответствует действительности. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

В департаменте подтвердили, что бригада скорой помощи действительно выезжала к группе из 14 китайских туристов, однако это «обусловлено повышенными вниманием ко всем обращениям граждан из Китайской народной республики». Уточняется, что после осмотра только у одной девушки были обнаружены «легкие» признаки ОРВИ, но никого не госпитализировали.

Ранее о вызове скорой помощи в отель«Four Seasons» и о повышенной температуре у китайских туристов сообщил Telegram-канал Mash.

В конце прошлого года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной ранее неизвестным видом коронавируса. Вирус уже распространился за пределы Китая: случаи заболевания были зафиксированы в Японии, Сингапуре, Финляндии, Франции, США, Италии и других странах. Согласно последним данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, от инфекции уже скончались 213 человек, а число зараженных в стране составляет более 9 тыс. человек. Однако ВОЗ сообщала о 7818 зараженных во всем мире по состоянию на 30 января.

Теги: Москва, коронавирус, Four Seasons
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