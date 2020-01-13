В Китае полиция застрелила взявшего заложников мужчину

Китайская полиция ликвидировала злоумышленника, который взял в заложники троих человек. Об этом пишет China.org.cn.

Инцидент произошел в городе Хух-Хото, расположенном на севере страны в автономном районе Внутренняя Монголия. 12 января около 11:00 по местному времени (6:00 мск) мужчина по фамилии Чжоу взял в заложники трех человек.

Злоумышленник был вооружен самодельным огнестрельным оружием и взрывными устройствами, которое он угрожал привести в действие. Полиция вела переговоры с захватчиком около восьми часов.

После этого в результате операции, мужчина был застрелен, а взрывчатка обезврежена. Никто из заложников не пострадал, всех их спасли.

В конце ноября 2019 года вооруженный огнестрельным оружием и бутылкой с зажигательной смесью мужчина взял в заложники семерых человек в баре Рио-де-Жанейро.