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В ФСБ заявили о контроле за угрожавшей взорвать самолет S7 пассажиркой

Пассажирку рейса Симферополь — Москва авиакомпании S7, которая будучи в неадекватном состоянии угрожала взорвать самолет, в ходе полета контролировали оказавшиеся на борту двое сотрудников ФСБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

По данным пресс-службы ФСБ, после того как пассажирка заявила об угрозе взрыва бомбы на борту, «сотрудники ведомства оценили обстановку и, учитывая меры при досмотре багажа и пассажиров в аэропорту Симферополя, приняли решение следовать в пункт назначения».

Кроме того, ФСБ провела дополнительный досмотр всех пассажиров и багажа, по итогам которой не было обнаружено угрозы безопасности.

Пассажирский лайнер Airbus A321 авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в московском аэропорту Домодедово днем 30 января.

Самолет выполнял рейс из Симферополя в Москву. На борту судна находились 195 человек, никто из них не пострадал. Во время полета одна из пассажирок заявила, что у нее есть взрывное устройство. После этого командир экипажа принял решение посадить самолет, а женщину задержали. Информация о наличии бомбы у пассажирки не подтвердилась.

Теги: ФСБ, Домодедово, взрыв
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В Домодедово задержали угрожавшую взорвать самолет S7 пассажирку
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В Домодедово объяснили экстренную посадку самолета из Симферополя
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