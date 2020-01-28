В ангаре в Тольятти произошел пожар площадью более 1 тыс. кв. м

В Тольятти Самарской области загорелся ангар с резинотехническими изделиями, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, площадь пожара составляет 1050 кв. м.

«Угрозы распространения на соседние здания нет, потому что там их рядом нет. На месте работают пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу сложности пожара №2», — заявили в ведомстве.

В главке добавили, что погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

В ноябре в селе Нижнее Санчелеево Самарской области загорелся цех по переработке нефтепродуктов. Площадь возгорания составила 420 кв. м. Пожар начался внутри емкости с нефтепродуктами.