Случаи коронавируса зафиксировали в Индии и на Филиппинах

Случаи коронавируса впервые зафиксировали в Индии и на Филиппинах, сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, в Индии заболела женщина из штата Керала на юге страны. Она обучалась в университете в китайском городе Ухань, где вирус выявили впервые. В правительстве Индии отметили, что состояние девушки оценивается как стабильное.

Также первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на Филиппинах, сообщает Reuters со ссылкой на министра здравоохранения страны. Заболевшей оказалась 38-летняя китаянка, которая прибыла из Уханя 21 января. Симптомы коронавируса у нее еще не проявились, однако анализ на инфекцию дал положительный результат. Сейчас женщина находится в больнице.

Вспышка коронавируса была впервые зафиксирована в китайском городе Ухане в конце декабря. Затем инфекция распространилась на остальные регионы страны. За пределами Китая отдельные случаи заболевания зафиксировали в США, Канаде, Финляндии, Германии, Австралии, ОАЭ, Японии и других странах.