Совет ЕС окончательно утвердил соглашение о Brexit

Совет Европейского союза официально утвердил решение о заключении с Великобританией соглашения о выходе страны из состава ЕС. Накануне, 29 января, соглашение о Brexit одобрил Европарламент, за принятие документа проголосовал 621 депутат, против — 49.

В сообщении пресс-службы Совета ЕС отмечается, что соглашение вступит в силу в полночь 31 января по центральноевропейскому времени (02:00 мск). С этого момента Великобритания официально перестанет считаться членом ЕС.

До конца 2020 года будет длиться переходный период, в ходе которого ЕС и Великобритания будут продолжать переговоры о дальнейших отношениях.

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза состоялся в июне 2016 года, его поддержали 51,9% проголосовавших. Предполагалось, что страна покинет ЕС 29 марта 2019 года, однако выход был отсрочен, так как власти Британии не сумели вовремя достичь соглашения с Брюсселем.

