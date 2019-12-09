Путин обсудит с Советом по правам человека судебную систему и права детей

Путин обсудит с Советом по правам человека судебную систему и права детей

Президент России Владимир Путин в международный День прав человека 10 декабря проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Участники встречи обсудят «совершенствование судебной системы», поддержку соотечественников за рубежом, а также защиту прав несовершеннолетних, сообщается на сайте Кремля. На мероприятие приглашены более 70 омбудсменов.

Затем глава государства планирует встретиться с региональным уполномоченным по правам человека.

Путин регулярно проводит встречи с СПЧ в декабре, в прошлом году такое же мероприятие состоялось 11 декабря.

В октябре состав Совета по правам человека претерпел значительные изменения. Так, из него были исключены политолог Екатерина Шульман, глава «Агоры» Павел Чиков, профессор ВШЭ Илья Шаблинский и руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров. Одновременно в Совет вошли уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, президент автономной некоммерческой организации «Центр прикладных исследований и программ» Александр Точенов, а также исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский.

Кроме того, главой СПЧ вместо Михаила Федотова был назначен секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

День прав человека отмечается 10 декабря. В этот день в 1948 году Генассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека.