В Астраханской области поезд задержался из-за бежавшего по путям верблюда

В Астраханской области пассажирский поезд, следовавший из Ташкента в Москву, задержался из-за верблюда, выбежавшего на пути, сообщили РБК в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПЖД).

Инцидент произошел днем 5 января. Верблюд вышел на пути и побежал по ним впереди поезда, при этом на сигналы машиниста животное не реагировало. В результате поезду пришлось замедлить движение, из-за чего он прибыл в один из пунктов с задержкой 44 минуты.

В пресс-службе железной дороги отметили, что происшествие не повлияло на график движения других поездов.

Ранее в Сети появилось видео с верблюдом, мешающим движению поезда, снятое из кабины машиниста. На кадрах видно, как животное бежит перед составом, не обращая внимания на звуковые сигналы.