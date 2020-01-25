В Петербурге из жилого дома эвакуировали около 60 человек из-за пожара

Электрощиты загорелись на четырех этажах в одном из девятиэтажных жилых доме в Санкт-Петербурге. В результате из здания эвакуировали порядка 60 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, речь идет об одном из жилых домов, расположенных на проспекте Просвещения.

Данных о погибших и пострадавших не поступало. К настоящему времени пожар ликвидирован. В его ликвидации было задействовано 44 человека и 9 единиц техники.

25 января пожар произошел на территории автобазы в селе Карагали Приволжского района Астраханской области. Данных о возможных пострадавших не поступало.