Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 62,83 (+0,49) Quote, 12:09
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 69,23 (+0,45) Quote, 12:09
Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве Общество, 23:30 Военные США обнаружили останки погибших при крушении самолета в Афганиста Политика, 23:20 Посольство ответило на отказ депутатов Нидерландов приехать в Россию Политика, 23:11 В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали 10 человек Общество, 22:45 Аббас ответил на предложение Трампа фразой «Иерусалим не продается» Политика, 22:34 В Москве на территории ТЭЦ произошел пожар Общество, 22:33 В Гонконге заявили о разработке вакцины от нового коронавируса Общество, 22:27 У прилетевшей из Китая в Петербург стюардессы не нашли коронавируса Общество, 22:04 Грузия потребовала у России €10 млн за высылку своих граждан в 2006 году Политика, 21:55 «Динамо» обыграло «Торпедо» и вышло в плей-офф КХЛ Спорт, 21:50 Трамп предложил демилитаризацию Палестины в рамках «сделки века» Политика, 21:46 В США допустили возобновление Северной Кореей ракетных испытаний Политика, 21:44 Трамп показал возможные границы Израиля и Палестины после «сделки века» Политика, 21:38 Глава ХАМАС выступил против ближневосточной «сделки века» Политика, 21:33
Общество ,  
0 

В Москве на территории ТЭЦ произошел пожар

В Москве по адресу Востряковский проезд, дом 10 произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.

«Востряковский проезд, дом 10. Горит уличный трансформатор. Площадь пожара — примерно 60 квадратных метров. Подразделения на месте, работают», — сказали в пресс-службе. Там также уточнили, что сведений о пострадавших не поступало.

Согласно информации на сайте «Мосэнерго» (контролируется ОАО «Газпром»), по указанному адресу находится ТЭЦ-26 — крупнейшая теплоэлектроцентраль Москвы по размеру установленной электрической мощности.

Как сообщили РБК в пресс-службе ПАО «Мосэнерго», на ТЭЦ-26 около 21:15 мск было обнаружено возгорание уличного трансформатора Т-98А. Пожарные приступили к ликвидации возгорания. В результате происшествия никто не пострадал, энергоснабжение потребителей не нарушено.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве уточнили, что пожар произошел на площади 20 кв. метров. К 22:19 огонь был локализован, а в 22:22 ликвидирован.

По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, в результате пожара никто не пострадал. В настоящий момент все потребители получают ресурсы в штатном режиме, добавил он.

Теги: пожар, ТЭЦ, Москва, новости РБК
Материалы по теме
Завод «Звездочка» опроверг сообщения о пожаре на подводной лодке
Общество
В ангаре в Тольятти произошел пожар площадью более 1 тыс. кв. м
Общество
В Алабаме из-за пожара на пристани погибли восемь человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter