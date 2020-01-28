В Москве на территории ТЭЦ произошел пожар

В Москве по адресу Востряковский проезд, дом 10 произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.

«Востряковский проезд, дом 10. Горит уличный трансформатор. Площадь пожара — примерно 60 квадратных метров. Подразделения на месте, работают», — сказали в пресс-службе. Там также уточнили, что сведений о пострадавших не поступало.

Согласно информации на сайте «Мосэнерго» (контролируется ОАО «Газпром»), по указанному адресу находится ТЭЦ-26 — крупнейшая теплоэлектроцентраль Москвы по размеру установленной электрической мощности.

Как сообщили РБК в пресс-службе ПАО «Мосэнерго», на ТЭЦ-26 около 21:15 мск было обнаружено возгорание уличного трансформатора Т-98А. Пожарные приступили к ликвидации возгорания. В результате происшествия никто не пострадал, энергоснабжение потребителей не нарушено.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве уточнили, что пожар произошел на площади 20 кв. метров. К 22:19 огонь был локализован, а в 22:22 ликвидирован.