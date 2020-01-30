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Американские астрономы опубликовали самые детальные снимки Солнца

Наземный телескоп Национального научного фонда США сделал самые детальные снимки поверхности Солнца, на которых можно увидеть объекты размером до 30 км. Об этом сообщается на сайте фонда.

Cнимки и видео с солнечного телескопа показывают горячую плазму, которая покрывает все Солнце. Она поднимается из недр звезды к поверхности, остывает и снова уходит вниз.

Телескоп Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) расположен на гавайском острове Мауи на склоне неактивного вулкана Халеакала. Он оснащен четырехметровым зеркалом и, по данным фонда, является самым большим солнечным телескопом в мире.

С помощью новых данных, говорится в отчете, ученые смогут подробно изучить строение Солнца и его активность, которая может оказывать влияние на спутниковую связь, GPS и вызывать отключение электроэнергии на Земле. Также при помощи телескопа ученые намерены создать подробный снимок короны Солнца.

В ноябре американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Ученые в журнале Nature Astronomy описали то, что наблюдали во время и после прохождения аппарата через гелиосферу. Исследования строятся на данных с пяти приборов «Вояджера-2»: датчика магнитного поля, двух приборов для обнаружения энергетических частиц и еще двух — для изучения плазмы.

Теги: Солнце, США, астрономия
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