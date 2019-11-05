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Технологии и медиа ,  
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«Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства

Ученые получили данные с американского межпланетного аппарата «Вояджер-2», который в прошлом году вышел в межзвездное пространство. Результаты исследований опубликовали в журнале Nature Astronomy, сообщается на сайте NASA.

Всего в журнале вышло пять научных статей. В них ученые описали то, что наблюдали во время и после прохождения аппарата через гелиосферу. В исследованиях описывается работа пяти приборов «Вояджер-2»: датчика магнитного поля, двух приборов для обнаружения энергетических частиц и еще двух - для изучения плазмы.

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«Полученные результаты помогают создать картину этой космической береговой линии, где заканчивается окружающая среда, созданная нашим Солнцем, и начинается огромный океан межзвездного пространства», — говорится в сообщении.

На основе этих данных ученые подтвердили, что «Вояджер-2» находится в возмущенной переходной области за гелиосферой, как и «Вояджер-1», а не в спокойном межзвездном пространстве. 

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Данные кораблей также показали, что плазма в локальном межзвездном пространстве значительно плотнее, чем плазма внутри гелиосферы, как и предполагали ученые. Помимо этого «Вояджер-2» измерил температуру плазмы в ближайшем межзвездном пространстве и подтвердил, что там она ниже, чем внутри гелиосферы.

5 ноября 2018 года «Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство. Он стал вторым аппаратом в истории, который вышел за пределы гелиосферы. «Вояджер-1» покинул пределы Солнечной системы в 2012 году. Оба аппарата запустили в 1977 году.

Теги: NASA, Солнечная система
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