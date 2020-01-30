Кассира магазина в Москве задержали по подозрению в убийстве покупателя

Сотрудники полиции в деревне Коробово в Ленинском районе Подмосковья задержали кассира-контролера магазина, подозреваемого в убийстве посетителя. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным полиции, в магазине в Москве на Симферопольском бульваре между кассиром и посетителем произошел конфликт, в ходе которого кассир нанес пострадавшему удар рукой в область груди. В течение последующих дней состояние пострадавшего осложнилось из-за кровопотери, в результате он умер.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным СМИ, речь идет об одном из супермаркетов сети «Дикси». В частности, об этом сообщают издание Baza в своем Telegram-канале и телеканал РЕН-ТВ.

РБК направил запрос в пресс-службу сети «Дикси».