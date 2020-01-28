В Пермском крае мужчина поджег знакомую продавщицу

В Пермском крае мужчина в магазине поджег знакомую, говорится в сообщении регионального управления СК.

По данным ведомства, вечером 27 января мужчина пришел в магазин, в котором работала женщина, облил ее бензином и поджег. Помогла продавщице находившаяся в магазине коллега, которая сбила пламя огнетушителем и вызвала скорую.

Сейчас женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации, у нее ожог 35% тела, сообщили РБК в пресс-службе краевой больницы им. академика Вагнера.

Нападавшего задержали, против него завели дело о покушении на убийство с особой жестокостью.

По данным Telegram-канала «Подъем» и сообщества «Свое ТВ» во «ВКонтакте», на женщину напал ее бывший муж. На кадрах, опубликованных в соцсети, видно, как мужчина брызнул на женщину из баллончика и зашел за ней в подсобку, где продавщица пыталась скрыться. Потом он ушел из помещения, и спустя некоторое время из подсобки выбежала горящая женщина.