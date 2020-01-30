Правозащитники заявили о непризнании вины обвиняемыми по «делу Голунова»

Бывшие сотрудники полиции, обвиняемые в фальсификации доказательств по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, не признали свою вину. Об этом сообщила РБК член ОНК Москвы Марина Литвинович.

По ее словам, один из обвиняемых, экс-заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Игорь Ляховец заявляет, что следствие оказывает на него давление и предлагает оговорить себя и бывших коллег, чтобы остаться под домашним арестом.

Бывший оперативник Максим Уметбаев также со слов представителя ОНК сообщил, что ему поступало предложение «оговорить себя, чтобы получить более мягкую меру пресечения».

Литвинович добавила, что Ляховец, Уметбаев и Роман Феофанов вину не признают. Бывший оперативник Акбар Сергалиев отказался общаться с ОНК, а Дениса Коновалова уже доставляли в Басманный суд.

На судебном заседании Феофанов сказал, что не виноват, передает корреспондент РБК.