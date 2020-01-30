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Правозащитники заявили о непризнании вины обвиняемыми по «делу Голунова»

Бывшие сотрудники полиции, обвиняемые в фальсификации доказательств по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, не признали свою вину. Об этом сообщила РБК член ОНК Москвы Марина Литвинович.

По ее словам, один из обвиняемых, экс-заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Игорь Ляховец заявляет, что следствие оказывает на него давление и предлагает оговорить себя и бывших коллег, чтобы остаться под домашним арестом.

Бывший оперативник Максим Уметбаев также со слов представителя ОНК сообщил, что ему поступало предложение «оговорить себя, чтобы получить более мягкую меру пресечения».

Литвинович добавила, что Ляховец, Уметбаев и Роман Феофанов вину не признают. Бывший оперативник Акбар Сергалиев отказался общаться с ОНК, а Дениса Коновалова уже доставляли в Басманный суд.

На судебном заседании Феофанов сказал, что не виноват, передает корреспондент РБК.

О том, что пятеро полицейских не признали вину в преступлении, сообщил ТАСС адвокат Ивана Голунова Сергей Бадамшин.

Голунов отреагировал на задержание обвинявших его экс-полицейских
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Ранее бывшим сотрудникам МВД, причастным к аресту журналиста Ивана Голунова, предъявили обвинения в хранении наркотиков, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. Фигурантами дела стали Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов, Роман Феофанов и Игорь Ляховец. Все они содержатся под стражей с 29 января.

Теги: Иван Голунов, суд, новости РБК
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