Минобороны Белорусии начало внезапную проверку боеготовности армии

В войсках Белоруссии началась внезапная комплексная проверка боевой готовности, сообщает Министерство обороны страны на своем сайте.

Ведомство будет проверять способность командиров управлять воинскими частями и подразделениями, а подчиненных — выполнять поставленные задачи в условиях быстро меняющейся обстановки. Во время проверки войска будут преодолевать водные преграды, отрабатывать выполнение различных задач в дневное и ночное время как в лесу, так и в населенных пунктах.

Руководит проверкой начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии Александр Вольфович.

В декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал план обороны страны и концепцию развития вооруженных сил до 2030 года. Он особо отметил необходимость развивать собственную систему безопасности Белоруссии, а также продолжать сотрудничество с дружественными странами, в первую очередь со странами СНГ.