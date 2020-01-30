Главу Республики Алтай выписали из больницы в Москве

Главу Республики Алтай Олега Хорохордина выписали из больницы в Москве. Об этом РБК сообщил его пресс-секретарь Михаил Максимов.

Он отметил, что со здоровьем Хорохордина «все в порядке». Уже в день выписки глава республики продолжит рабочие встречи в Москве. По словам пресс-секретаря, Хорохордин вернется в регион уже на этой неделе.

Ранее стало известно о госпитализации главы республики Олега Хорохордина во время рабочей поездки в столицу. Он заявил РБК, что лег в больницу из-за обострения панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания.

При этом Telegram-канал Baza сообщал, что Хорохордин был доставлен в медучреждение из-за проблем с алкоголем. По данным издания, он «безостановочно пьет уже месяц». В пресс-службе главы республики исключили эту версию и отказались комментировать диагноз.