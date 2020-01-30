В 2019 году россияне проводили у телевизора меньше на 17 минут в сутки

За 2019 год россияне смотрели телевидение на 17 минут меньше, чем в прошлом году. Такую статистику приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Mediascope.

Так, за прошедший год граждане России старше четырех лет провели дома у телевизора 3 часа 33 минуты без учета просмотра ТВ на дачах, что на 7,4% меньше, чем в 2018 году. С дачным просмотром этот показатель составил 3 часа 40 минут.

Без учета дачного просмотра, наибольшее снижение времени просмотра (на 23 минуты) зафиксировано среди возрастной категории 35–44 лет. На 21 и 20 минут стали меньше смотреть ТВ аудитории 55–64 лет и старше 65 соответственно. Меньше всего время просмотра сократилось у детей в возрасте от 4 до 11 лет (на 15 минут).

При этом, если брать в расчет дачные показатели, падение времени просмотра среди старшей категории не так существенно — в аудитории 45–54 лет снижение составило 9 минут, в аудитории 55–64 лет — 15 минут, старше 65 лет — 16 минут.