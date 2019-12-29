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Мадуро заявил об идее отправить войска на территорию Бразилии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов был направить войска на территорию Бразилию для задержания венесуэльских военных, подозреваемых в нападении на воинскую часть. Об этом он сказал во время выступления перед армией в Каракасе, передает La Tercera.

«Наша армия достигла границы и увидела террористов на той [бразильской] стороне, — У нас возникла дилемма: захватить и вернуть их или с уважением отнестись к границе и суверенитету Бразилии», — рассказал он.

По словам Мадуро, венесуэльское руководство приняло решение исходя из норм международного права. «Территория Бразилии неприкосновенна, и Венесуэла это признает», — подчеркнул он.

Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил о нападении 22 декабря представителей оппозиции на воинскую часть на юге страны. В результате инцидента погиб один военнослужащий. Часть нападавших успела скрыться на территории Бразилии, где они были обнаружены 26 декабря.

Президент Мадуро назвал их «террористами» и «дезертирами», а также выступил с призывом арестовать преступников. Позднее МИД Венесуэлы сообщил о готовящемся запросе об экстрадиции подозреваемых. В свою очередь, бразильская сторона запустила процедуру предоставления статуса беженцев сбежавшим военным.

Теги: Николас Мадуро
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