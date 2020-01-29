В Ростовской области два человека погибли в ДТП с автобусом

Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП на трассе «Дон» под Ростовом-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В столкновении участвовали четыре машины: фура, пассажирский автобус, легковой автомобиль и микроавтобус. По информации полиции, водитель фуры Scania не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ. Далее в автобус въехал автомобиль Renault Sandero, а микроавтобус Mercedes, оказавшийся на проезжей части во время столкновения, съехал с дороги и перевернулся.

Водитель пассажирского автобуса и микроавтобуса погибли на месте.

В середине января в Рязанской области три человека погибли при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем. Еще восемь человек получили травмы и были госпитализированы.