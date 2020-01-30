В Госдуме назвали США «беззубым псом» в ответ на новые санкции

Соединенные Штаты напоминают «злопамятного беззубого пса», когда вводят новые санкции. Об этом «РИА Новости» заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«США напоминают склочного, злопамятного беззубого пса, от которого отвернулась вся стая, поэтому он скалится на прохожих», — сказал он.

По его словам, причиной вводимых Вашингтоном ограничений является углубление экономического и политического кризиса в США. Депутат отметил, что Соединенные Штаты вводят новые санкции от бессилия, и они не имеют значения для России. Шеремет заявил, что у США недостает политического здравомыслия и мужества, чтобы вести диалог посредством переговоров.

Накануне Минфин США включил в санкционный список оператора железнодорожных перевозок в Крым — компанию «Гранд Сервис Экспресс», а также ввел ограничения в отношении врио губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, члена Совета Федерации от города Екатерину Алтабаеву и других чиновников.